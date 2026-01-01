Hallan tesoro milenario en el desierto de Judea

Arqueólogos israelíes han descubierto recientemente un tesoro milenario perteneciente a la fe cristiana en el yacimiento de Khirbet Hircania, al norte del desierto de Judea, en Cisjordania, informan medios de la región.

Los descubrimientos incluyen dos monedas de oro solidus con la imagen del emperador Heraclio, quien gobernó el Imperio bizantino entre 610 y 641 d.C., y un delicado anillo del mismo material que evidencia la actividad monástica cristiana en el lugar.

“Los hallazgos descubiertos en Khirbet Hyrcania reflejan un capítulo importante del período bizantino y de la tradición cristiana primitiva en la región”, declaró Binyamin Har-Even, jefe de la Unidad de Arqueología de la Administración Civil israelí. Las excavaciones son realizadas por esta unidad en colaboración con la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El sitio, una antigua fortaleza, albergó un monasterio durante el período bizantino, vinculado a San Sabás, un influyente monje, sacerdote y abad del siglo V y VI. Los trabajos buscan preservar el yacimiento, dañado por saqueos, y prepararlo para un acceso público controlado.

“La Unidad de Arqueología de la Administración Civil de Israel considera de gran importancia preservar e investigar los sitios de todos los períodos y comunidades”, añadió Har-Even. El objetivo final es proteger el pasado y hacerlo accesible a investigadores y visitantes de todo el mundo.