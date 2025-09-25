Sirven en Dubái la taza de café más cara del mundo: el grano proviene de Panamá

Una cafetería emiratí se hizo oficialmente con el récord por la taza de café más cara del mundo, según el Libro Guinnes. La marca se estableció el 13 de septiembre.

El precio de la taza, servida en el Roasters Specialty Coffee House de Dubái, alcanzó un precio de 2.500 dirhams (680 dólares).

La bebida se preparó a mano mediante el método ‘pour over’, que consiste en verter agua caliente controladamente sobre café molido en un filtro, permitiendo que el líquido gotee lentamente y extraiga los sabores y aromas de los granos de manera delicada.

Para elaborarla, se optó por uno de los granos de café más raros y exclusivos del mundo: Hacienda La Esmeralda de Panamá, específicamente, su galardonada variedad Geisha, conocida por su “perfil de sabor excepcional, disponibilidad limitada y precio superior”, describe el Libro Guinness.

Konstantin Harbuz, cofundador y director ejecutivo de Roasters Specialty Coffee House, afirmó que el premio “celebra la dedicación” de su equipo y “refleja la creciente reputación de Dubái como destino para disfrutar de experiencias cafeteras excepcionales”.