Por primera vez en la historia un piloto automático realiza un aterrizaje en emergencia real

Un acontecimiento histórico ha ocurrido en la aviación. Por primera vez, un sistema de aterrizaje automático guio con éxito una aeronave a la pista en una emergencia real, y no en un entrenamiento. Así lo anunció Garmin, el fabricante de la tecnología.
El incidente involucró un bimotor turbohélice Beechcraft Super King Air 200. La aeronave, sin pasajeros a bordo, aterrizó sin problemas en el Aeropuerto Metropolitano de las Montañas Rocosas, cerca de Denver, Estados Unidos, el 20 de diciembre.
Según aclaró posteriormente Buffalo River Aviation, operador de la aeronave, durante el vuelo desde Aspen, se produjo una despresurización rápida e incontrolada de la cabina, lo que obligó a los pilotos a ponerse las máscaras de oxígeno.
En ese momento, el sistema de aterrizaje de emergencia de Garmin se activó automáticamente. Tras decidir no desactivarlo, la tripulación permitió que el sistema tomara el control. Garmin confirmó que esta era la primera vez que su sistema se utilizaba por completo en una emergencia real.
On Saturday, Dec. 20 at approximately 2 p.m., North Metro Fire responded to an Alert II airplane incident at Rocky Mountain Metropolitan Airport in Jefferson County with ARFF65, BC61, E61, E64, E65, E68 and M61.
From Westminster Fire Department, SAM11, WFDBC1, WFDM4 and WFDTRK5… pic.twitter.com/7hgQrwVen2
— North Metro Fire (@NMFirePIO) December 22, 2025
En una grabación de la conversación publicada por VASAviation, se puede escuchar la voz automatizada del sistema informando a los controladores aéreos: “Piloto incapacitado”, que advierte a otras aeronaves sobre un aterrizaje automático de emergencia inminente, indicando la pista de esa maniobra.
El director de Buffalo River Aviation aclaró posteriormente a la CBS que este mensaje formaba parte del protocolo automatizado estándar y no reflejaba el estado real de los pilotos, quienes permanecieron conscientes.
La Administración Federal de Aviación ha iniciado una investigación sobre el incidente.