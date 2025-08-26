VIDEO La peligrosa carretera en China que es la “pesadilla de los conductores”

Se ha ganado la fama en Internet de ser la “pesadilla de los conductores”, debido a sus 18 curvas cerradas.
Sin embargo, para los 137 habitantes de la aldea de Minzhu este camino zigzagueante es vital, ya que desde el 2012 les conecta con la escuela, el hospital y nuevas oportunidades. Antes, solo podían usar peligrosos senderos de montaña.
453 meters. 18 hairpin turns. Lingpaishi Zigzag Road in SW China’s Chongqing went viral as “drivers’ nightmare.”
But for the 137 residents of Minzhu village, it’s been the road to school, hospital, and hope since 2012. Before it was built, villagers had no choice but to climb… pic.twitter.com/ZAmfO8deQJ
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) August 20, 2025