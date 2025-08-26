VIDEO La peligrosa carretera en China que es la “pesadilla de los conductores”

Se ha ganado la fama en Internet de ser la “pesadilla de los conductores”, debido a sus 18 curvas cerradas.

Sin embargo, para los 137 habitantes de la aldea de Minzhu este camino zigzagueante es vital, ya que desde el 2012 les conecta con la escuela, el hospital y nuevas oportunidades. Antes, solo podían usar peligrosos senderos de montaña.