BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO VideosVIDEO Una zorra intenta robar un recipiente lleno de pescado a unos pescadores asombrados
Videos

VIDEO Una zorra intenta robar un recipiente lleno de pescado a unos pescadores asombrados

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

Un curioso incidente tuvo lugar cerca de Astaná (Kazajistán), donde una zorra astuta intentó robar un recipiente con pescado recién capturado durante una jornada de pesca.

La audaz depredadora, desafiando incluso la presencia humana, insistió varias veces arrastrando su botín hacia la espesura.

Sin embargo, los pescadores defendieron su captura y, tras varios intentos fallidos, la zorra finalmente optó por huir.

Compartimos el video…

También te puede interesar

Virulentos incendios devoran el sureste de Australia (VIDEO)

IMPACTANTE Explosión en un apartamento en Ciudad de...

“Es poco presidencial”: Trump revela qué comportamiento en...

VIDEO Se enfrenta a robots humanoides y acaba...

VIDEOS del fuerte sismo que sacudió Taiwán

Por primera vez en la historia un piloto...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign