VIDEO Una zorra intenta robar un recipiente lleno de pescado a unos pescadores asombrados

Un curioso incidente tuvo lugar cerca de Astaná (Kazajistán), donde una zorra astuta intentó robar un recipiente con pescado recién capturado durante una jornada de pesca.
La audaz depredadora, desafiando incluso la presencia humana, insistió varias veces arrastrando su botín hacia la espesura.
Sin embargo, los pescadores defendieron su captura y, tras varios intentos fallidos, la zorra finalmente optó por huir.
Compartimos el video…
Una zorra intenta robar un cuenco completo de pescado https://t.co/1PDAQUyNnh
El pescador se dio cuenta rápidamente de que toda su captura estaba en peligro y ahuyentó a la zorra para que no se llevara el pescado. pic.twitter.com/d1vESSGu2g
— Sepa Más (@Sepa_mass) January 11, 2026