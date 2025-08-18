19 agosto, 2025
LA JORNADA

VIDEO Vehículo blindado trofeo con banderas de Rusia y EEUU recorre campo de batalla en Ucrania

Redaccion Central

Se trata de un M113, de producción estadounidense, capturado por militares rusos.

Captura de pantalla.

Militares rusos grabaron un vehículo blindado M113, de producción estadounidense, trofeo con banderas de Rusia y EE.UU., utilizado por las fuerzas rusas en combates contra las tropas ucranianas.

En la grabación, presentada a RT, se puede ver el vehículo recorriendo el campo de batalla en dirección a Zaporozhie. Los tanquistas rusos del 70.º regimiento motorizado de la 42.ª división de la Guardia contaron que el blindado, al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue capturado. Los militares rusos repararon el M113 y actualmente lo emplean en misiones de combate.

VER VIDEO…

