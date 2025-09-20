Los ‘aliens’ podrían espiar nuestras comunicaciones por radio, dice la NASA

Un nuevo estudio realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA sugiere que civilizaciones alienígenas, si existen, podrían captar las transmisiones que la Tierra envía a sus naves y sondas en el espacio profundo.

Los investigadores analizaron las comunicaciones de la Red de Espacio Profundo, la infraestructura que conecta a la NASA con misiones como New Horizons o el telescopio James Webb, descubriendo que la mayoría de estas señales se concentran hacia Marte y otros planetas. En determinadas alineaciones planetarias el “desbordamiento” de las ondas podría ser detectado a distancias de hasta 23 años luz.

“Basándonos en datos de los últimos 20 años, descubrimos que, si una inteligencia extraterrestre estuviera en un lugar que pudiera observar la alineación de la Tierra y Marte, hay un 77 % de posibilidades de que estuvieran en el camino de una de nuestras transmisiones”, explicó Pinchen Fan, autor principal del estudio, publicado recientemente en Astrophysical Journal Letters.

El hallazgo no solo refuerza la idea de que no estamos transmitiendo al vacío, sino que también ofrece una estrategia para mejorar la búsqueda de inteligencia extraterrestre, al observar exoplanetas alineados con sus estrellas, donde aumentan las posibilidades de captar señales tecnológicas.

Los expertos señalan que, a medida que la exploración humana se expanda en el sistema solar, nuestras transmisiones solo se multiplicarán, y se podrían convertir en una huella ante posibles observadores extraterrestres.