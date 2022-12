Más de 1.500 migrantes entran a EE.UU. desde México en uno de los mayores cruces de frontera registrados

Más de 1.500 migrantes latinoamericanos han atravesado desde el domingo en la noche la frontera de México hacia EE.UU. a través del Río Bravo, reportan medios locales que califican el cruce como uno de los más grandes registrados entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

El Paso Matters, medio dedicado a la situación fronteriza, reportó que el cruce masivo se produjo en un momento en que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y los refugios no gubernamentales en Texas se encuentran sobrecargados por la constante afluencia migratoria.

Los migrantes llegaron a Ciudad Juárez horas antes, en una caravana de 20 autobuses procedentes de distintos países latinoamericanos del centro y sur de América. En este caso la mayoría llegaron de Nicaragua, Perú y Ecuador.

The migrants are from a caravan that was stopped in Chihuahua, then allowed to move forward. Here’s an earlier story from our partners at @LaVerdadJz. 2/ https://t.co/MVlkSMWL8H

— El Paso Matters (@elpasomatters) December 12, 2022