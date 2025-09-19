Canadá y México elaboran un plan de acción conjunto frente a las disputas con EE.UU.

Los dos vecinos de EE.UU. reforzarán su cooperación mediante el Plan de Acción Canadá-México, que pretende intensificar el comercio bilateral entre los dos países, en medio de las discrepancias de ambos con la Administración Trump.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunió este jueves con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México para discutir “el trabajo futuro para elevar la asociación entre Canadá y México y crear certeza, seguridad y prosperidad para ambas naciones”, comunicó la Oficina de Carney.

Plan de Acción Canadá-México

Los líderes anunciaron una alianza estratégica integral y el nuevo Plan. “Comenzamos hoy una nueva era de cooperación elevada con esta alianza estratégica integral. Ampliaremos nuestros compromisos en relaciones internacionales, comercio, inversión, agricultura, recursos naturales, energía, finanzas, salud, medioambiente y seguridad pública”, manifestó Carney en una rueda de prensa conjunta con Sheinbaum.

Por su parte, la mandataria mexicana aseveró que las partes acordaron “un plan de acción muy importante que esperemos dé resultados muy pronto”. “Este plan de acción va a permitir coordinar de manera más amplia y estructurada nuestros esfuerzos en distintos ámbitos de la relación bilateral. Este plan de acción abre una nueva etapa en la que fortalecemos aún más los vínculos económicos, sociales y culturales que nos unan”, destacó.

Al mismo tiempo, los mandatarios se comprometieron a una estrecha coordinación a medida que avanzan los preparativos para la próxima revisión del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, el tratado comercial conocido como T-MEC.