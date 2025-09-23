La exesposa del artista desmembrado en México denuncia amenazas de muerte en su contra

La DJ colombiana Marcela Reyes se encuentra en el punto de mira después del hallazgo en México del cuerpo de su expareja, Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, junto con el cadáver del artista Regio Clown.

La artista ha sido alcanzada por la polémica tras la desaparición y posterior hallazgo de los restos de su expareja, con quien mantuvo una relación de siete años que no acabó en buenos términos.

Los medios se han centrado en la modelo y empresaria debido a la existencia de una denuncia previa, interpuesta por B-King en su contra, por presuntas amenazas y acoso. Asimismo, se supo que el artista —que apareció desmembrado en México– advirtió que si sufría algún daño responsabilizaba a su expareja, a través de un video que difundió en redes sociales.

Marcela Reyes

En un vídeo, el cantante colombiano asesinado en México , B-King ️había responsabilizado a su ex pareja si algo le sucedía a él o a alguno de sus familiares pic.twitter.com/1zfi5pbDER — JAVIER (@mrdtrumph) September 23, 2025

Amenazas

Antes del hallazgo de los cadáveres en México, Reyes había emitido un comunicado en el que denunciaba que tanto ella como su hijo de 7 años recibían amenazas de muerte por la difusión mediática del caso.

“Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y en contra de su hijo de 7 años”, decía el texto, recogido por Publimetro y escrito por la defensa legal de Reyes.

Después del hallazgo de los restos, Reyes no ha vuelto a manifestarse públicamente, lo que ha disparado las especulaciones de los seguidores de su expareja.

Seis días de incertidumbre

B-King y Regio Clown desaparecieron tras su viaje a Ciudad de México. El 16 de septiembre, la hermana de Sánchez Salazar acudió a las autoridades para reportar que había perdido el rastro de su familiar.

El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó públicamente el apoyo de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y pidió medidas urgentes para su localización.

Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.… pic.twitter.com/z1r5TsqyoS — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 21, 2025

Seis días después, el 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la identificación de los dos cuerpos que habían sido encontrados el día 17 en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México.

Los cuerpos de los dos DJ habrían sido desmembrados y tenían un mensaje firmado por el cártel La Familia Michoacana, según informó El Financiero.

“Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió en redes el presidente colombiano, tras conocer la noticia.