México firma acuerdo con Google, Meta y TikTok para combatir violencia digital con estas acciones

Durante la conferencia mañanera, el Gobierno de México, hizo un anuncio sin precedentes: Google, Meta y TikTok han firmado junto con la Secretaría de las Mujeres el primer acuerdo voluntario para la colaboración de combatir la violencia digital en el país azteca. Tres de las plataformas que son las más utilizadas por los mexicanos se han comprometido a trabajar de la mano junto con las autoridades para que internet sea un espacio de mayor seguridad, sobretodo para las mujeres.

Los números son muy fuertes. En 2024, 18.9 millones de personas sufrieron ciberacoso en México, casi 3 millones más que en 2020. Las mujeres son las más afectadas: 10.6 millones fueron víctimas, frente a 8.3 millones de hombres. Y lo más alarmante es quiénes son ellas: el 57.7% tenía menos de 29 años, incluyendo 2.8 millones de niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años.

El ciberacoso no se vive igual a pesar del sexo. Las mujeres han recibido principalmente insinuaciones sexuales (29%), contenido sexual no deseado (27.5%) y suplantación de identidad (20.5%). Los hombres, en cambio, enfrentan sobre todo mensajes ofensivos (25.9%) y provocaciones. Además, cuando las mujeres son víctimas, el impacto emocional es más severo: reportan el doble de miedo que los hombres (34.5% vs 16%) y mayores niveles de inseguridad, estrés y desconfianza.

Existe una plataforma que brilla por su ausencia y se trata de la firma: X, antes Twitter. La Secretaría de las Mujeres confirmó que había sido convocada al proceso de diálogo, pero la red social de Elon Musk argumentó no contar con oficinas en México y no se presentó a ninguna de las reuniones. Esto no es un dato menor: de acuerdo a las autoridades, X es una de las redes donde más se expresan el odio y la violencia contra las mujeres, donde se incluye a la propia Presidenta de la República, y donde existe un negocio documentado detrás de la compra de cuentas usadas para campañas de acoso. El gobierno ha dejado claro que no quitará el dedo sobre ese tema.

En prevención: Google, Meta y TikTok estarán lanzando campañas educativas, reforzarán sus normas comunitarias y publicarán una Cartilla de Seguridad Digital.

En atención: Se establecerán canales directos entre las empresas y las Fiscalías y Policías Cibernéticas del país, se facilitará el retiro de contenido íntimo no consentido y se habilitará la Línea 079, opción 1, para primeros auxilios emocionales a víctimas de violencia digital.