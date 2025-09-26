Nuevo descubrimiento se vuelve clave para esclarecer brutal crimen contra artistas colombianos en México

Las autoridades mexicanas encontraron una vivienda ubicada “en una zona desolada” del municipio de Texcoco, al este del Estado de México, donde presumen que habrían permanecido secuestrados y posiblemente asesinados los artistas colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos como ‘B-King’ y ‘Regio Clown’, respectivamente.

De acuerdo con un reporte televisivo del medio mexicano Milenio, funcionarios de la Fiscalía del Estado de México, informaron tras entrar al lugar para realizar las experticias pertinentes, que en la vivienda, que tiene una construcción de dos pisos, fue encontrado guardado en un estacionamiento un vehículo marca Mercedes Benz de color gris.

El vehículo con esas características es similar al mismo auto que quedó registrado en cámaras de seguridad y en el que se observaron por última vez con vida a los dos músicos colombianos, motivo por el que se presume fue el transporte que utilizaron los captores para retener a los artistas, reportados por sus familiares como desaparecidos desde el 16 de septiembre pasado.

Según el citado medio, dentro de la cerca perimetral de la mencionada vivienda abandonada, estaban también estacionados otros dos vehículos: una camioneta marca Volkswagen y una motocicleta.

#ÚLTIMAHORA | Localizan predio que estaría ligado al asesinato de los artistas colombianos B-King y Regio Clown en Edomex y hallan el auto que habrían abordado antes de desaparecer #MILENIO19h con @janupi pic.twitter.com/W1HWlw2QkD — Milenio (@Milenio) September 25, 2025

Se presume que en ese lugar mantuvieron encerrados a los dos músicos y desde ahí, sus captores emprendieron un viaje de hora y media de trayecto para dejar abandonados los cadáveres desmembrados de los artistas en la carretera federal México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán.

Ambos cuerpos presentaron signos de tortura y violencia y fueron identificados el 22 de septiembre luego que la Fiscalía encontrara los restos el 17 de septiembre con un mensaje intimidatorio que habría sido firmado por el cártel La Familia Michoacana. Sin embargo, se presume que ese mensaje tendría la intención de desviar la investigación de los verdaderos responsables del crimen, según medios colombianos. El caso sigue bajo investigación.