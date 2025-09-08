Un poderoso cártel mexicano es capacitado en manejo de drones en Ucrania

Miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron adiestrados en el manejo de drones militares y en tácticas de guerrilla urbana en Ucrania, informó este lunes el diario mexicano Milenio.

El reporte es de la inteligencia jalisciense, fuentes del gobierno local aseguraron que a sus integrantes les enseñaron cómo manipular los drones con novedosas técnicas, bajo entrenamiento de guerrillas.

De hecho, el CJNG tiene una unidad exclusiva para usar aeronaves no tripuladas, conocida como ‘Operadores Droneros’, que incluso cuenta con su propio emblema dentro de la organización criminal.

En un video reciente, divulgado en redes sociales, se observa que esta célula de CJNG despliega hasta 10 sujetos con ropa táctica de camuflaje en un operativo: dos manejan los drones, cargados con explosivos, mientras que el resto los escoltan siguiendo protocolos militares.

INTENSE cartel combat footage from Mexico’s Michoacan state Jalisco New Generation (CJNG) fighters use military rifles and Ukraine-style drones in battle with Tepalcatepec gang Some of CJNG’s most elite operators fought in Zelensky’s foreign legion pic.twitter.com/5ohlaJ2Ene — RT (@RT_com) August 25, 2025

En las imágenes, captadas en el estado mexicano de Michoacán, también se observa un DJI Matrice 300 RTK, un dispositivo que Ucrania ha utilizado para lanzar cohetes RPG.

El mes pasado el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, denunció que las autoridades ucranianas reclutan a la “escoria más vil de la humanidad para el frente”, entre ellos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En medio de la guerra interna dentro del Cártel de Sinaloa, que incluye la rendición de algunos líderes en EE.UU., el CJNG se ha consolidado como uno de los grupos narcotraficantes más fuertes de México, que innova tanto para alistar militares retirados como jóvenes.