Wendy Guevara recibe acusaciones de supuesto fraude tras sus fans no recibir respuestas a compra de un perfume

La creadora de contenido y empresaria mediática de nombres Wendy Guevara se encuentra enfrentando una creciente ola de críticas y señalamientos de fraude en las redes sociales después de varios retrasos en la entrega de su perfume Wendura.

La polémica surge cuando los usuarios, entre ellos fieles seguidores, han denunciado no haber recibido el producto vendido en preventa desde comienzos del año. Mientras la conversación se hacia viral y hashtags como #WenduraEstafa se multiplican en TikTok, la influencer todavía no ha dado una respuesta a quienes compraron su fragancia.

En febrero, Wendy Guevara había dado un salto al mundo empresarial al haber anunciado, con gran expectativa, su nueva faceta como empresaria y su primer perfume. A través de sus redes, la influencer presentó Wendura Privée, una fragancia que prometía aromas cálidos, dulces y especiados, con notas de canela, clavo y maderas suaves.

El mencionado perfume podía ser apartado con $300 pesos mexicanos y, antes de ser entregado, debía liquidarse el resto del pago $1 mil 100 pesos mexicanos, más 150 de envío. De tal forma que el total fue de $1 mil 550 pesos mexicanos por cada frasco.

La propuesta iba con dos presentaciones: una en rosa y otra en morado. Fans con mucha alegría esperaban la llegada a sus hogares de alguna de los dos botellas. La expectativa fue máxima, con decenas de comentarios de emoción y capturas de apartados para la preventa desde los primeros días de marzo.

Tras el pasar de los meses, la promesa se fue llenando de quejas. Usuarios se pronunciaron en redes sociales que no han recibido su perfume a pesar de haberlo liquidado desde hace meses.

De acuerdo a los testimonios, la comunicación con la influencer y su equipo ha sido prácticamente nula en los últimos meses, mientras que los intentos de obtener información y reembolsos han quedado sin respuesta.

“Es un tremendo fraude el perfume de Wendy Guevara ‘Wendura’. En febrero comenzó la preventa, pero es fecha hoy, en diciembre, que no se sabe nada del lanzamiento y todos los que compraron siguen sin recibir respuesta”, era el reclamo de un seguidor.

“¿Alguien ha recibido su perfume de Wendy Guevara? Lo aparté en la preventa de febrero y según en abril estaban listos. En mayo mandaron un correo pidiendo disculpas y en junio me marcaron para volver a disculparse; que llegaban en un mes más. Mandé un correo en agosto pidiendo aclaración y ya nunca me contestaron hasta el día de hoy”, es lo que dicen en redes.

Los reclamos han escalado desde simples quejas hasta exigencias explícitas para la devolución del dinero.

La indignación llegaa tal grado que usuarios organizaron videos y publicaciones virales en TikTok y X denunciando la falta de cumplimiento. El producto fue vendido mayoritariamente por la página oficial y, ante cada retraso, la comunidad empezó a denunciar la falta de transparencia y, en algunos casos, acusar directamente de “fraude” a la Wendy Guevara.