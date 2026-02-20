Aviones de combate de EE.UU. y China en tenso encuentro cerca de Corea

Aviones de combate de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur (USFK) y de China tuvieron esta semana un tenso encuentro sobre el mar Amarillo. El incidente sucedió después de que la Fuerza Aérea de EE.UU. llevara a cabo un ejercicio inusual en la zona, informó este viernes Yonhap citando fuentes.

Varios cazas F-16 de las USFK despegaron la noche del miércoles desde la base aérea de Osan, en Pyeongtaek —a unos 60 kilómetros al sur de Seúl— y sobrevolaron aguas internacionales en el mar Amarillo, según precisaron las fuentes consultadas por el medio.

Los cazas estadounidenses se desplazaron hacia un área comprendida entre las zonas de identificación de defensa aérea de Corea del Sur y China, lo que provocó que el Ejército chino desplegara sus propios aviones de combate en la región. No obstante, no se produjo ningún choque.

Las USFK notificaron su plan al Ejército surcoreano antes del simulacro, aunque aparentemente no proporcionaron detalles adicionales, incluido el propósito del ejercicio, indicó una de las fuentes.

Ni el Ministerio de Defensa surcoreano ni las USFK ofrecieron más información sobre el incidente. “Las USFK, junto con nuestras Fuerzas Armadas, mantienen una sólida postura de defensa combinada”, declaró un funcionario de la cartera, quien añadió que no puede confirmar operaciones militares que involucren activos de las fuerzas estadounidenses.

Los ejercicios tuvieron lugar en medio de especulaciones sobre un posible reajuste del papel de las USFK por parte de Washington, que busca priorizar la contención de las amenazas chinas e insta a sus aliados a asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad.