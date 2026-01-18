Corea del Sur ha comenzado a desplegar su ‘misil-monstruo’

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han comenzado a recibir y a desplegar el misil balístico Hyunmoo-5, apodado ‘misil‑monstruo’ por su tamaño y potencia, informó este domingo la agencia Yonhap, citando fuentes militares.

Según el medio, este proyectil superficie‑superficie, diseñado para destruir búnkeres subterráneos, está considerado como una pieza clave en la estrategia militar de Seúl en medio de las persistentes tensiones con la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que, a su vez, acusa a la parte surcoreana de dar pasos que desestabilizan aún más la situación en la región.

El ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, señaló a Yonhap que el país necesita un fuerte arsenal de misiles de ataque para compensar la imposibilidad de desarrollar armas nucleares como firmante del Tratado de No Proliferación.

“Ya que Corea del Sur no puede poseer armas nucleares, creo firmemente que debemos disponer de un número considerable de misiles Hyunmoo‑5 para lograr un equilibrio del terror”, declaró, recordando que la producción en serie ya ha comenzado y que se buscan vías para aumentar significativamente el volumen de fabricación.

Se detalla que el plan de Seúl pasa por desplegar hasta cientos de misiles avanzados, incluido este modelo y sus futuras variantes. Según las fuentes citadas, la fase inicial de despliegue empezó a finales del año pasado y debería completarse durante el mandato del presidente Lee Jae Myung, que concluye en junio de 2030.