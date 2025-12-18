La mujer captada por la cámara de Coldplay con su jefe por fin rompe el silencio

La directora de Recursos Humanos de la empresa Astronomer, Kristin Cabot, que fue captada en julio bailando con el exdirector ejecutivo de esta firma, Andy Byron, por la ‘kisscam’ del concierto de la banda británica Coldplay, rompió el silencio, alegando que los dos no estaban en relaciones románticas.

Cabot, de 53 años, permaneció en silencio durante meses, pero finalmente abordó públicamente el incidente, explicando que fue un error provocado por el alcohol. En su entrevista a The New York Times, la mujer recordó que ella y Byron tomaron un par de cócteles de tequila cada uno, y a medida que avanzaba el concierto, empezaron a parecer una pareja. En su relato, insistió en que esa noche fue la primera y la única vez que se besaron.

Memorizó que, cuando vio su propia imagen en una pantalla gigante, en la que estaba abrazándose con su entonces jefe, tuvo dos pensamientos: que su exmarido también estaba en el concierto y que Byron era su jefe. “Estaba tan avergonzada y horrorizada”, confesó. “Soy la jefa de Recursos Humanos y él, el director ejecutivo. Es un cliché y una lástima”, expresó, agregando que luego, los dos de inmediato empezaron a pensar en cómo gestionar el asunto y acordaron informar al consejo directivo de la empresa.

El evento ocurrió en un momento en el que Cabot pasaba por el proceso de divorcio con su marido y decidió salir con los amigos, porque le gustaba la banda. “Quizás una parte de mi cerebro estaba dando saltos y agitando los brazos, diciendo: ‘No hagas esto'”, dijo, agregando que, en ese entonces, se permitió “tener un flechazo”, porque estaba segura de que lo manejaría.

Después de que la historia se volviera viral, durante semanas recibió 500 o 600 llamadas diarias, los paparazzi acampaban frente a su casa y los coches circulaban lentamente por su cuadra, “como un desfile”, recordó. Asimismo, recibió amenazas de muerte: “No 900. Eso salió en la revista People. Recibí 50 o 60”, me dijo.