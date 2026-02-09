Primera ministra de Japón busca iniciar enmiendas a Constitución pacifista del país

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció su intención de avanzar con los esfuerzos para modificar la Constitución pacifista del país, tras la amplia victoria del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), en las elecciones legislativas del domingo.

“Teniendo en cuenta los debates acumulados y la aclaración de las cuestiones hasta la fecha, y con la cooperación de cada partido político, estoy decidida a proponer un proyecto de ley de enmienda y trabajar tenazmente para crear un entorno en el que se pueda celebrar un referéndum nacional sobre si se debe enmendar la Constitución lo antes posible”, declaró la mandataria.

El PLD ganó al menos 316 de los 465 escaños en disputa, superando el umbral de 310 necesarios para una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja del Parlamento nacional.

El Artículo 9 de la Constitución nipona establece el enfoque pacifista de Japón y la renuncia del país a la guerra y al uso de la fuerza como medio de resolución de conflictos y disputas internacionales.