VIDEO Blindados circulan a todo gas en medio de intento de golpe de Estado en Benín

Por Redaccion Central
En las redes sociales circula un video de vehículos blindados circulando por Cotonú, la mayor ciudad de Benín, en medio del intento de golpe de Estado en el país de África Occidental.

Soldados bajo el mando del teniente coronel Tigri Pascal ocuparon la televisión estatal y proclamaron la destitución del presidente Patrice Talon, cuya residencia fue atacada. Más tarde, una fuente castrense aseguró que las fuerzas leales recuperaron el control y que Talon y su familia “están totalmente seguros”.

