Mayor información sobre el intento de golpe de Estado en Benín

La madrugada de este jueves se produjo un intento de golpe de Estado en Benín, en África Occidental, que el Ejército aseguró haber frustrado, reporta France 24.

Militares bajo el mando del teniente coronel Tigri Pascal tomaron el control de la cadena de televisión estatal y anunciaron la destitución del presidente Patrice Talon, cuya vivienda, ubicada en la ciudad de Cotonú, fue objeto de un ataque.

En su mensaje televisivo, los miliateres golpistas anunciaron el nombramiento de Pascal como presidente del Comité Militar para la Refundación, al tiempo que lanzaron un mensaje a la comunidad internacional, asegurando que garantizan “el respeto de los compromisos internacionales de Benín y de los derechos humanos”.

Asimismo, manifestaron que “el Ejército se compromete a alinearse para brindar al pueblo beninés la esperanza de un futuro verdaderamente nuevo, donde reinen la fraternidad, la justicia y el trabajo”.

Una fuente militar afirmó a la agencia que el Ejército recuperó el control del país y señaló que Talon y su familia “están totalmente seguros”. “Se trata de un pequeño grupo de personas” que solo lograron apoderarse del canal de televisión, apuntaron.

Según los reportes, el palacio presidencial permanece bajo control del Ejército y la sede de la televisión estatal también está asegurada por las fuerzas oficiales leales al mandatario Talon.

En redes sociales circulan imágenes de vehículos blidados circulando por Cotonú.

Talon asumió como presidente en 2016 y fue reelegido en 2021. Su mandato terminaba en abril del año que viene.

