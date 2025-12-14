VER VIDEO La NASA publica primeras pruebas de un fenómeno marciano sospechado desde hace tiempo

El róver Perseverance, el vehículo robótico avanzado de la NASA que explora Marte, ha confirmado por primera vez la presencia de descargas eléctricas que se generan en los remolinos de polvo que azotan la superficie del planeta.

El fenómeno, que ya se sospechaba desde hacía tiempo, fue confirmado gracias al micrófono y sensores electromagnéticos de su instrumento SuperCam. El vehículo logró registrar sonidos de chispas y pequeñas explosiones sónicas. “Puedes escuchar claramente el ‘chasquido’ de la chispa”, explicó Ralph Lorenz, científico del equipo, al describir algunos de los audios captados cuando estos remolinos pasaron directamente sobre el róver.

Los remolinos de polvo marcianos se forman cuando el aire caliente asciende desde la superficie y comienza a girar, levantando arena y partículas finas. La fricción entre esos granos genera carga eléctrica mediante el llamado efecto triboeléctrico, similar a la chispa que se produce al tocar metal tras caminar sobre una alfombra.

Según Baptiste Chide, científico planetario del equipo, “en Marte, la atmósfera tan tenue hace que la cantidad de carga necesaria para producir chispas sea mucho menor que en la Tierra”, lo que hace que estas descargas sean mucho más probables.

Los resultados de la grabación, recopilada el 12 de octubre de 2024, el 1.296.º día marciano de la misión de Perseverance en Marte, fueron publicados en un estudio el mes pasado.

Posible habitabilidad del planeta

A lo largo de la misión, SuperCam ha detectado al menos 55 eventos eléctricos distintos, 16 de ellos asociados directamente al paso de remolinos de polvo sobre Perseverance. Otros se vincularon a frentes turbulentos durante tormentas regionales.

El hallazgo tiene profundas implicaciones científicas y prácticas relacionadas con la atmósfera marciana, las limitaciones que pudo haber enfrentado la vida y la posible habitabilidad del planeta. También, permitirá mejorar el diseño y la protección de futuros robots y astronautas, al anticipar los riesgos eléctricos en un planeta donde el polvo está en todas partes.