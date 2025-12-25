Wendy Guevara muestra como se ‘desvanece’ en vivo por cirugía

Wendy Guevara ha causado preocupación entre sus seguidores cuando esta sufre un desvanecimiento en momentos de una transmisión en vivo, apenas a sólo días después de haberse sometido a una cirugía estética de remodelación costal.

El incidente ha prendido las alertas de cara a las posibles complicaciones de este tipo de procedimientos, que se han hecho popular en el ámbito de las celebridades.

La creadora de contenido e influencer sostenía una conversación con su audiencia cuando, de manera repentina, manifestó sentirse mal.

Guevara había solicitado ayuda al manifestar pérdida de fuerza y la sensación de no poder sostenerse, lo que trae consigo desvanecimiento captado por sus seguidores. El suceso ocurre luego de que estornudara, lo que agravó de inmediato su malestar.

La transmisión causa inquietud, debido a que Wendy Guevara es una de las figuras más seguidas del entorno digital de México, reconocida por su participación en programas como “La Casa de los Famosos México”. Su franqueza sobre las transformaciones corporales ha abierto debates acerca de los riesgos asociados a las cirugías estéticas.

La operación a la que se somete la presentadora es conocida como remodelación costal, un procedimiento que busca dar una apariencia de mayor estilo a la cintura mediante la modificación de las costillas. Además, en la misma intervención, Guevara recibió una lipotransferencia para aumentar el volumen en piernas y glúteos.

La remodelación costal representa un proceso invasivo y agresivo para el organismo. Esta práctica ha ganado popularidad entre figuras públicas y el sector femenino, aunque implica riesgos considerables para la salud.

