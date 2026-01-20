Localizan una gigantesca y misteriosa ‘barra’ de hierro en el espacio

Un grupo de científicos del Colegio Universitario de Londres (UCL, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Cardiff descubrió una nube de átomos de hierro con forma de barra en la Nebulosa del Anillo. Su longitud equivale a unas 500 veces la órbita de Plutón alrededor del Sol y su masa es comparable a la de Marte, según un comunicado del UCL.

“Cuando procesamos los datos y revisamos las imágenes, una cosa quedó muy clara: esta ‘barra’ de átomos de hierro ionizados, hasta entonces desconocida, en medio del familiar e icónico anillo”, señaló el autor principal del estudio, el doctor Roger Wesson, del UCL y de la Universidad de Cardiff.

La tecnología que permitió el descubrimiento

La nube fue detectada con el espectrógrafo WEAVE, instalado en el telescopio William Herschel, de 4,2 metros. El instrumento permitió obtener por primera vez espectros —la luz separada en sus longitudes de onda— en cada punto de toda la Nebulosa del Anillo y en todo su rango óptico.

WEAVE hizo posible estudiar la nebulosa con mayor detalle: al disponer de un espectro continuo de toda la nebulosa, se pueden generar imágenes a cualquier longitud de onda y determinar su composición química.

Los astrónomos aún desconocen cómo se formó la ‘barra’ de hierro. “Sin duda, necesitamos saber más, especialmente si hay otros elementos químicos que coexistan con el hierro recién detectado, ya que esto probablemente nos indicaría el tipo de modelo adecuado que debemos seguir. En este momento, nos falta esta importante información”, afirmó la coautora, la profesora Janet Drew.

La Nebulosa del Anillo fue observada por primera vez en 1779, en la constelación septentrional de Lira, por el astrónomo francés Charles Messier. Es una colorida envoltura de gas expulsada por una estrella al final de la fase de combustión nuclear de su vida. El Sol expulsará sus capas externas de forma similar dentro de unos miles de millones de años, afirman los investigadores.